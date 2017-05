Lotti,presto accordo con Lega dilettanti

FIRENZE, 27 MAG - "Firmeremo un accordo con la Lega nazionale dilettanti perché siamo convinti che occorra lavorare sulla formazione, sulla costruzione dei centri federali territoriali, perché siamo convinti che l'infrastruttura di base possa e debba aiutare le società sportive dilettantistiche ad andare avanti e a continuare a dare successi e risultati come dimostra la Toscana". Lo ha detto il ministro per lo sport Luca Lotti, a margine di una premiazione organizzata dal comitato toscano dilettanti, al centro tecnico di Coverciano a Firenze. Inoltre, ha aggiunto, "la riconferma del bando 'sport e periferie' da 100 milioni di euro, è la testimonianza e la direzione, a mio modo di vedere giusta, per aiutare lo sport dilettantistico in Italia".