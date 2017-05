Lotti,spero Della Valle continui impegno

FIRENZE, 27 MAG - "Non spetta al Ministro giudicare. Decideranno loro. Non ho nemmeno letto le parole del presidente Della Valle. Mi auguro però che l'impegno per la Fiorentina e per questa bellissima città continui e vada avanti, ovviamente". Lo ha detto il ministro per lo sport Luca Lotti, a margine di una iniziativa al centro tecnico di Coverciano a Firenze, rispondendo ai giornalisti che gli chiedevano un commento alle parole dette ieri dai fratelli Della Valle, e in particolare da Andrea, sulla Fiorentina.