Totti: domenica uno speciale su Sky

ROMA, 26 MAG - Una maratona di gol, interviste, ricordi ed emozioni: il tutto per celebrare l'ultima partita di Francesco Totti con la maglia della Roma. E' il tributo che Sky ha ideato in occasione di Roma-Genoa, ultima partita del capitano dopo 25 anni di Roma, Sky dedica una programmazione speciale al capitano della Roma. Si intitola #SkyGrazieTotti, in onda domenica 28 maggio dalle 21.15 su Sky Calcio 2 HD e poi da mezzanotte su Sky Sport 1 HD, fino alle 6 del mattino dopo, il tutto disponibile anche su Sky On Demand: dall'arrivo all'Olimpico, all'attesa pre partita, dalla festa al tributo del popolo romanista per uno dei campioni più amati della storia giallorossa. Anche "Sky Calcio Show" e il canale all news Sky Sport24 HD dedicheranno ampio spazio allo #SkyGrazieTotti, con l'omaggio di alcuni protagonisti del mondo del calcio che lo hanno conosciuto e affrontato nel corso della sua lunga carriera: Buffon, De Rossi, Cassano, Seedorf, Beckham, Gerrard, Maldini, Del Piero, Zanetti.