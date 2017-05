Atalanta:obiettivo 4/o posto poi è festa

BERGAMO, 26 MAG - Dietro il silenzio prepartita di fila di Gian Piero Gasperini a Zingonia, l'Atalanta neo qualificata in Europa League prepara il congedo dal suo pubblico. La società, che intanto si prepara al futuro assicurandosi il centrocampista classe '96 svizzero del Lucerna Nicolas Haas, ha invitato i tifosi a restare sugli spalti dopo la partita contro il Chievo. C'è un ultimo obiettivo, solo per la gloria: il 4/o posto che sarebbe il miglior piazzamento di sempre, dopo la sfilza di record stagionali, punti totali (69), vittorie (20) e un bel tris alla voce 'trasferte' per quanto riguarda vittorie (9), punti (32) e gol segnati (31). La Lazio, impegnata domenica in casa di un Crotone costretto a vincere per provare a salvarsi, è a una lunghezza di distanza. Probabile un limitato turnover, al cospetto di un avversario sonoramente battuto all'andata per 4-1.