Tronchetti, Gabigol? Filmati bellissimi

MILANO, 26 MAG - Dopo Massimo Moratti anche l'ad di Pirelli Marco Tronchetti Provera vede bene Luciano Spalletti sulla panchina dell'Inter. "E' un grande allenatore - dice a Premium Sport - fa giocare bene le squadre, noi tutti appassionati vogliamo il bel gioco. Sono stati 7 anni di guai, speriamo il ciclo sia finito". Tronchetti non nasconde i dubbi legati alla gestione di Gabigol Barbosa, mai titolare in campionato: "I filmati erano bellissimi ma in campo non lo si è visto. Resto ai filmati dove aveva fatto dei bei gol. Ci sono vari giocatori che sognerei all'Interßma non li dico più sennò sembra che faccia io la campagna acquisti e non è così. Mi auguro che arrivißun campione in grado di farci sognare". Infine un'analisi legata alle difficolta' di questa stagione: "La squadra non c'è stata, non si è creato uno spirito di squadra, questo è il fatto più negativo. Negli sport il morale vale una gran parte del successo. Non si è creato lo spirito giusto".