Snai: Empoli a quota salvezza

ROMA, 26 MAG - A Crotone e Palermo domenica si gioca per la salvezza e i quotisti Snai tracciano pronostici favorevoli per le squadre a caccia di punti. Il "2" dell'Empoli a Palermo, che vale la permanenza in A per la squadra di Martusciello, vola a bassa quota, 1,43, mentre il successo dei padroni di casa, a corto di motivazioni, vale 6 volte e mezzo la scommessa. Il pareggio, che per i toscani potrebbe essere rovinoso, è a 4,50. Il Crotone, in casa con la Lazio, parte nettamente avanti: il segno "1" è a 1,87, il "2" a 3,25 e il pareggio, che salva il Crotone solo in caso di sconfitta dell'Empoli, è a 4,00. L'altro verdetto appeso è quello per il secondo posto. Il successo della Roma ha una quota rasoterra: 1,05. Già il pareggio sarebbe un evento da 15,00, la vittoria genoana è un'impresa da 27 volte la scommessa. Totti? Per Snai è probabile che parta dalla panchina: 1,30. Un suo impiego dal 1' rende 3 volte la scommessa. Favoritissimo anche il Napoli in casa Samp, con il "2" a 1,15, il pari a 8,00 e l'"1" a 16.