Gattuso: non mi piace chi cazzeggia

MILANO, 26 MAG - ''Non mi piacciono i giocatori che cazzeggiano. E scusate il linguaggio''. È questo il primo messaggio che Gennaro Gattuso recapita, durante la conferenza di presentazione come nuovo tecnico della Primavera del Milan, recapita ai suoi prossimi giocatori. ''Non voglio vedere superficialità - aggiunge Gattuso -. I miei ragazzi dovranno capire che fare questo sport è un privilegio e si deve lavorare in modo serio e concreto''. Sulle aspettative dei risultati Gattuso preferisce non esporsi: ''Ho visto ragazzi interessanti. Abbiamo una buona base e saremo competitivi''.