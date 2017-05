Monchi, col Genoa per Champions e Totti

ROMA, 26 MAG - "Insieme per i tre punti, per ascoltare di nuovo l'inno della Champions e per Francesco. Ci vediamo domenica, Forza Roma!". Questo il messaggio pubblicato via social dal ds della Roma, Monchi, in vista dell'ultima gara di campionato, domenica contro il Genoa all'Olimpico. La partita, come confermato ieri dallo stesso Totti, sarà l'ultima del capitano con la maglia giallorossa. La notizia era stata in precedenza diffusa per la prima volta da Monchi, nella conferenza stampa della sua presentazione.