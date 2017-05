Insigne: aiutiamo Mertens capocannoniere

NAPOLI, 26 MAG - "Spero che Mertens riesca a vincere la classifica dei cannonieri, noi lo aiuteremo come abbiamo sempre fatto, mettendolo in condizione di segnare domenica". Lo ha detto l'attaccante del Napoli, Lorenzo Insigne, in vista della trasferta contro la Sampdoria per l'ultima di campionato. Mertens è a quota 27 gol, uno in meno del centravanti della Roma Dzeko. Insigne, rispondendo ai cronisti che gli chiedevano se questo è il Napoli più forte in cui ha giocato, ha detto: "Sì, è il più forte, io sono qui da cinque anni e negli ultimi due siamo cresciuti molto. Si vede la mano dell'allenatore che ci insegna tanto calcio, non che con altri allenatori giocavamo male, ma penso che tutti ora vedono un importante gioco di squadra. Speriamo di continuare la crescita in modo da poterci togliere tante soddisfazioni".