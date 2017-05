Albiol: anno prossimo possiamo vincere

NAPOLI, 26 MAG - "Abbiamo le potenzialità per vincere lo scudetto il prossimo anno, ma sappiamo che ci saranno avversari forti e che in 38 partite non devi lasciare punti indietro come abbiamo fatto in questa stagione". Lo ha detto il difensore del Napoli, Raul Albiol, commentando le chances scudetto degli azzurri per la prossima stagione. "Sappiamo di essere un grande gruppo, che mi ricora la Spagna degli anni intorno al 2008. Se rimaniamo tutti qua e stiamo uniti anche con il mister possiamo fare grandi cose - aggiunge lo spagnolo - Ma vincere lo scudetto non è facile, non si può dire vinciamo sicuro, bisogna fare almeno 90 punti e fare 38 partite buone come abbiamo fatto nel girone di ritorno di questo campionato". Albiol si è riferito proprio al girone di ritorno, in cui il Napoli ha fatto più punti di tutti: I numeri e i record che abbiamo realizzato quest'anno dimostrano che questa squadra è la più completa delle ultime stagioni".