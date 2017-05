Fiorentina: G.Rodriguez addio in lacrime

FIRENZE, 26 MAG - Un Gonzalo Rodriguez in lacrime ha voluto salutare Firenze, la Fiorentina e i suoi tifosi, in attesa dell'ultima partita che domenica giocherà con la maglia viola dopo 5 anni. "Non pensavo che succedesse una cosa simile - ha detto l'ormai ex capitano viola - Io avrei voluto restare e rinnovare ma questo non è successo, non è stata una questione economica ma mi ha deluso per come sono state fatte le cose, la trattativa con la società è durata pochissimo, poi non mi hanno più chiamato e da lì ho capito che dovevo andarmene, per me è una cosa tremenda". Rodriguez non si è sbilanciato sul suo futuro, mentre il suo nome è da tempo accostato alla Lazio e alla Sampdoria. "Voglio avere la testa libera per l'ultima partita con questa maglia - ha detto - Ringrazio Firenze e i tifosi, mi hanno sempre rispettato e fatto sentire a casa".