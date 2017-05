Europeo U.21: Di Biagio convoca primi 27

ROMA, 26 MAG - Il selezionatore della Nazionale Under 21 Luigi Di Biagio ha convocato 27 calciatori per il raduno in programma a Roma dal 29 al 31 maggio, prima tappa di un percorso che il 6 giugno porterà alla scelta dei 23 definitivi per l'Europeo di Polonia 2017. Portieri: Mattia Del Favero (Juventus), Gabriele Marchegiani (Spal), Lorenzo Montipò (Novara). Difensori: Antonio Barreca (Torino), Davide Biraschi (Genoa), Kevin Bonifazi (Spal), Arturo Calabresi (Brescia), Elio Capradossi (Bari), Lorenzo Dickmann (Novara), Adam Masina (Bologna), Nicola Murru (Cagliari), Marco Varnier (Cittadella). Centrocampisti: Marco Benassi (Torino), Alberto Grassi (Atalanta), Manuel Locatelli (Milan), Luca Mazzitelli (Sassuolo), Alessandro Murgia (Lazio), Stefano Sensi (Sassuolo), Luca Valzania (Cittadella). Attaccanti: Alberto Cerri (Pescara), Luca Garritano (Cesena), Gaetano Monachello (Ternana), Simone Palombi (Ternana), Andrea Pinamonti (Inter), Alessandro Piu (Spezia), Federico Ricci (Sassuolo), Daniele Verde (Avellino).