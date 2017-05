Totti e i complimenti di Maradona

ROMA, 26 MAG - "Cosa ho pensato quando ho visto che Maradona ha detto pochi giorni fa che sono miglior giocatore che ha visto in tutta la sua vita? Che posso anche smettere". Così Francesco Totti dopo aver ricevuto al Salone d'Onore del Coni il diploma "Honoris Causa" del Master in strategie per il business dello sport, promosso dal 2005 da Verde Sport (braccio operativo nel settore sportivo del Gruppo Benetton) e dall'ateneo veneziano Ca' Foscari.