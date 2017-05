Allegri, mio futuro non dipende da Coppa

ROMA, 26 MAG - "Voglio rimanere alla Juventus ed ho già preso la mia decisione, ma bisogna incontrarsi con la società". Così Massimiliano Allegri, sul tormentone sul suo futuro. "Che non dipende assolutamente - ha precisato - dall'esito della finale di Cardiff". "Sono contento delle parole di Marotta - ha detto ancora il tecnico bianconero - ma con la società non ci siamo ancora incontrati, né parlati. Al momento giusto la società mi chiamerà e deciderà". Ma Paulo Dybala e Mario Mandzukic, viene fatto notare nella conferenza stampa a Vinovo alla vigilia dell'ultima gara di campionato contro il Bologna, hanno rinnovato prima della finale di Champions, mentre per Allegri tutto sembra rinviato a dopo Cardiff. "Non so dire perché i giocatori firmino prima - ha risposto l'allenatore - È una strategia della società, domandatelo alla società. Da parte mia, non mi sono mai posto il problema del contratto: primo, perché ho ancora un anno; secondo, perché è bene così per me".