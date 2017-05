Calcio: Aic a fianco Lega Pro

ROMA, 25 MAG - "Il problema della sostenibilità riguarda anche noi". Il presidente dell'Aic, Damiano Tommasi, si schiera a fianco del presidente della Lega Pro, Gabriele Gravina, che ha minacciato il blocco del campionato senza gli adeguati cambiamenti sull'applicazione della vecchia legge Melandri. "Con la Lega Pro abbiamo avviato l'iter di riforma - ricorda Tommasi - E' evidente che c'è qualche problema, abbiamo cercato di accompagnare il processo di rafforzamento degli aspetti finanziari ed economici dei club e bisogna continuare su questa strada senza dare un colpo forte come avverrebbe con l'applicazione della 'vecchia' Melandri che ha cambiato la situazione. Come Aic vorremmo che la sostenibilità del sistema venisse garantita, così che i club possano continuare a fare calcio, per questo siamo a fianco della Lega Pro: dobbiamo cominciare a discuterne a livello federale, ma a noi quello che interessa è che alla Lega Pro venga dato quello che le spetta".