Dybala al Samsung District Milano

ROMA, 25 MAG - Autografi, selfie, entusiasmo. E tecnologia. Pomeriggio al Samsung District per Paulo Dybala, l'argentino della Juve protagonista della stagione bianconera e ambassador di Gear S3. A Milano il campione juventino ha incontrato i tifosi alla Smart Home del Samsung District, tra il prevedibile entusiasmo a pochi giorni dalla finale Champions. Con l'occasione, il campione bianconero si è messo a disposizione del pubblico per selfie e autografi, per un momento di divertimento e tecnologia. "Oltre che un grandissimo giocatore, Paulo è un grande appassionato di tecnologia e guarda le novità con sincera curiosità", ha commentato Carlo Barlocco, Presidente di Samsung Electronics Italia. "Siamo felici di poter collaborare con uno sportivo di questo livello, abbiamo già in programma diverse attività che ci vedranno insieme nella promozione del connubio tra sport e tecnologia per testimoniare concretamente il nostro impegno verso l'innovazione, anche in questo settore".