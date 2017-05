Atalanta: Gasperini, sabato si festeggia

BERGAMO, 25 MAG - "È stata una stagione straordinaria per tutti, la qualificazione all'Europa League è figlia dell' unione d'intenti di squadra, società e tifosi". Gian Piero Gasperini rompe il silenzio prepartita in occasione dell' inaugurazione della nuova galleria commerciale Oriocenter del presidente dell'Atalanta Antonio Percassi, che rimarca i meriti del nuovo corso nerazzurro: "Il mister e i ragazzi sono gli unici veri artefici di questo successo, siamo tutti entusiasti per un traguardo inimmaginabile". Il tecnico ha modo di parlare anche dell'ultimo impegno stagionale con il Chievo di sabato pomeriggio: "A Bergamo si respira voglia di arrivare molto in alto e la squadra c'è riuscita, dopodomani ci aspetta una bella festa allo stadio e ce la godremo fino in fondo".