Rizzoli dirige Palermo, Rocchi a Crotone

ROMA, 25 MAG - Sarà l'arbitro Tagliavento di Terni a dirigere Roma-Genoa, gara dell'ultima giornata del campionato di serie A che si disputerà domenica prossima alle 18. Alla stessa ora, agli ordini di Banti di Livorno, scenderanno in campo Sampdoria e Napoli, avversaria dei giallorossi per l'accesso diretto alla Champions. Nella corsa per la salvezza, decisive Crotone-Lazio e Palermo-Empoli, che si giocheranno entrambe alle 20.45 di domenica e sono state assegnate rispettivamente a Rocchi di Firenze e Rizzoli di Bologna. I campioni d'Italia della Juve chiuderanno la stagione sabato alle 18 a Bologna, diretti da mariani di Aprilia. Queste le altre designazioni: Atalanta-Chievo: Celi di Bari; Cagliari-Milan: Abisso di Palermo; Fiorentina-Pescara: Martinelli di Roma; Inter-Udinese: Di Paolo di Avezzano; Torino-Sassuolo: Rapuano di Rimini.