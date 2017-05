Marchionne, Rossa o Champions? In ordine

MARANELLO (MODENA), 25 MAG - "Sono juventino, non me lo chieda. Cominciamo da domenica con la Ferrari poi andiamo a Cardiff con la Juventus, in ordine cronologico". Lo ha detto, l'ad di Fca e presidente e ad della Ferrari, Sergio Marchionne, a Maranello per l'inaugurazione dei nuovi spazi del Museo Ferrari e delle mostre 'Under the Skin' e 'Rosso Infinito', replicando ai cronisti che gli chiedevano se avesse più chance di vittoria la Ferrari a Montecarlo domenica o la Juventus a Cardiff, il 3 di giugno nella finale di Champions League con il Real Madrid.