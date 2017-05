Stadio Roma: De Vito, presto in aula

ROMA, 25 MAG - "La delibera sta per arrivare in Giunta, probabilmente ai primi di giugno. E' nostra intenzione attivare un iter accelerato per arrivare a una calendarizzazione in Consiglio comunale nella settimana tra il 12 e il 17 giugno. Si tratta di una procedura forzata per approvare la delibera entro il 15. Un risultato di cui siamo orgogliosi, non era facile". E' quanto rivela il presidente dell'Assemblea capitolina, Marcello De Vito, parlando dell'iter di approvazione del progetto rivisto dello Stadio della Roma. "Il progetto iniziale non ci piaceva, perché prevedeva circa un milione di metri cibi. Abbiamo studiato il progetto nuovo con un'ottima sintonia con il proponente", la Roma.