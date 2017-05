Juve: Mandzukic, continuerò a dare tutto

TORINO, 25 MAG - "Sono molto orgoglioso e felice di continuare la mia avventura con la Juventus". Mario Mandzukic commenta così, sui suoi profili social, il prolungamento per un altro anno del suo contratto con la Juventus, fino al 2020. "Ho dato tutto per questa maglia e continuerò a farlo", aggiunge l'attaccante croato, beniamino dei tifosi per la sua generosità in campo.