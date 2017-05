Festa a Milanello,pranzo squadra e staff

MILANO, 25 MAG - Tutti insieme a pranzo, sotto il caldo sole di Milanello, per salutare la stagione che sta volgendo al termine. Oggi il Milan - non solo i giocatori, anche lo staff tecnico e i dipendenti - ha pranzato dopo l'allenamento della mattina con una grigliata a base di carne, cucinata dai cuochi di un noto ristorante argentino milanese contattati da Paletta. Abiti casual e atmosfera gioviale per festeggiare i risultati, dalla vittoria in Supercoppa al sesto posto in campionato, ottenuti in stagione.