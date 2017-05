Addio a Farina, tanti arbitri a funerali

GENOVA, 25 MAG - Sono stati i suoi allievi che hanno portato fuori il feretro dopo la cerimonia funebre. Quei ragazzi che ogni week end Stefano Farina portava sui campi della serie B: l'ex arbitro morto martedì dopo una lunga malattia era, infatti, il designatore dei fischietti del campionato cadetto. Così molti arbitri della Can B hanno voluto accompagnarlo fuori dalla chiesa per rendergli omaggio. Questa mattina oltre 2000 persone, tra cui i vertici dell'Aia con il presidente Marcello Nicchi in testa e molti dirigenti di società calcistiche si sono date appuntamento nella chiesa dell'Assunta a Ovada per l'ultimo saluto all'ex arbitro internazionale nato a Genova 54 anni fa. E' stato il vescovo di Ascoli Piceno e vecchio amico di Farina Giovanni D'Ercole, a celebrare la funzione raccontando dell'ultimo messaggio dell'amico che gli chiedeva "pregate per me". Farina lascia la moglie un figlio.