Bernardeschi, per futuro non c'è fretta

FIRENZE, 25 MAG - "Il mio futuro? Non c'è fretta, parlerò con la società a tempo debito, intanto ringrazio la Fiorentina dell'offerta che mi ha fatto, un'offerta molto importante". Così Federico Bernardeschi al centro, da tempo, di voci di mercato alimentate dal fatto di non aver ancora risposto alla proposta di rinnovo del club viola. "Chi dice che ho chiesto garanzie particolari si sbaglia - ha continuato l'attaccante della Fiorentina e della Nazionale - Come detto io parlerò con la società, con calma, sono molto sereno e tranquillo". Alla domanda di un imminente assalto della Juve per lui, il giocatore si è limitato ad un sorriso.