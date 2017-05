Gp Monaco:Vettel soddisfatto dopo libere

ROMA, 25 MAG - E' un Sebastian Vettel sorridente quello che commenta le prestazioni della sua Ferrari dopo le libere del giovedì a Montecarlo. "Sono piuttosto soddisfatto - ha detto il tedesco -. Con queste auto siamo più veloci e ci si diverte di più. Diciamo che c'è ancora da fare qualcosa per migliorare, ma nel pomeriggio siamo andati meglio. Sia io sia Kimi siamo soddisfatti del passo gara. Per la pole è presto, certo è una cosa buona prendere il ritmo e avere buone sensazioni". "Il long run - ha confermato il finlandese Raikkonen - ha dato buone sensazioni. Ora dobbiamo migliorare qualcosa in qualifica, andare più veloci. Comunque vedremo sabato".