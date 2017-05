Play off Lega Pro: così gare dei quarti

ROMA, 25 MAG - Sono stati effettuati a Firenze, i sorteggi per gli abbinamenti dei quarti di finale dei play off del campionato di calcio di Lega Pro. Queste le gare di andata, domenica 28 maggio: Parma-Lucchese, Lecce-Alessandria, Pordenone-Cosenza, Livorno-Reggiana. Nelle gare di ritorno, domenica 4 giugno, in caso di parità al 90', tempi supplementari ed eventualmente rigori. In base al sorteggio definite anche le due semifinali che si giocheranno in gara unica a Firenze: il 13 giugno le vincitrici di Parma-Lucchese e Pordenone-Cosenza; il 14 giugno le qualificate tra Lecce-Alessandria e Livorno-Reggiana. La finalissima per la promozione in B si giocherà sempre a Firenze sabato 17 giugno.