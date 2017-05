Playoff B: Chiffi dirige Carpi-Frosinone

ROMA, 25 MAG - L'arbitro Chiffi di Padova è stato designato per dirigere Carpi-Frosinone, gara di andata della semifinale dei playoff di serie B, in programma domani alle 20.30 a Carpi. Completano la squadra arbitrale gli assistenti De Troia e Chiocchi, il quarto uomo Cangiano e gli addizionali Pinzani e Abbattista. L'altra semifinale di andata, Benevento-Perugia, in calendario sabato 27 maggio alle 20.30, sarà invece diretta da La Penna di Roma (Rocca-Caliari/Soricaro/Nasca-Serra).