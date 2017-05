Lega B: manca numero legale, slitta voto

MILANO, 25 MAG - Per la terza volta in due mesi manca il numero legale (15 club su 22) all'assemblea della Lega B convocata per l'elezione del presidente. A quanto si apprende, si sono presentate solo 13 società. Sono assenti la Salernitana di Claudio Lotito (secondo indiscrezioni avrebbe fatto su e giù fra il secondo e il quarto piano, dove è in corso l'assemblea della Lega Serie A), e i club che fin qui hanno sostenuto la sua candidatura, Vicenza, Perugia, Verona, Ternana, Carpi, Novara, Trapani, oltre al Latina, che dopo il fallimento dovrebbe ripartire dalla Serie D. Sono comunque riuniti informalmente i club presenti, incluso lo Spezia del vicepresidente di Lega, Andrea Corradino, che nei giorni scorsi si è candidato alla guida della categoria.