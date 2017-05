Juve: Barzaggli, a Cardiff consapevoli

TORINO, 25 MAG - C'è "un pizzico in più di consapevolezza", rispetto a due anni fa, nella Juventus che si gioca una nuova finale di Champions League. Questa, secondo Andrea Barzagli, la differenza tra Berlino e Cardiff. "È una cosa data dall'esperienza e dal cammino fatto da questa squadra", sostiene il difensore bianconero. "Quello di cui a volte parlavamo tra di noi - prosegue - è che comunque sia la Juventus deve passare sempre il girone di Champions e deve cercare di arrivare sempre il più in fondo possibile perché, prima o poi,arriva il momento di giocarsi una finale. E' capitato subito quest'anno, a due anni dalla finale di Berlino, quindi diciamo che siamo tutti cresciuti". "Abbiamo ancora una partita di campionato, che penso sia fondamentale fare bene. Per adesso insomma- conclude - non ci deve stravolgere il mondo e sappiamo benissimo cosa dobbiamo affrontare e lo dobbiamo fare nel miglior modo possibile".