Inter: Moratti "Spalletti spero arrivi"

MILANO, 25 MAG - "Spalletti è una buona scelta, l'importante è che i giocatori facciano gruppo e lo seguano". E' l'endorsement di Massimo Moratti per Luciano Spalletti che molto probabilmente guidera' l'Inter la prossima stagione. L'ex presidente, a Premium Sport, ancora una volta si sbilancia in favore dell'attuale tecnico della Roma: "Meglio Conte o Sarri? Non ho preferenze, l'importante è che sia scelto un bravo allenatore e Spalletti è bravissimo, ha una buona esperienza ed e' utilissimo. Non so se riusciranno a farlo, spero proprio di sì".