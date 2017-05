Italia-S.Marino: niente curva per ospiti

EMPOLI (FIRENZE), 25 MAG - Non ci sarà un settore ospiti per l'amichevole tra le nazionali di Italia e San Marino in programma mercoledì 31 maggio alle 21.30 allo stadio 'Castellani' di Empoli. Lo si apprende al termine della riunione del Gruppo operativo sicurezza (Gos) che si è tenuto stamani nel locale commissariato. In tutto saranno circa 200 i supporter in arrivo dalla Repubblica del Titano. Verranno ospitati in tribuna, lasciando così la curva sud alla libera vendita e con posti assegnati ai bambini delle scuole. Il Gos ha deciso di adottare le misure standard di controllo accessi e di bonifica degli spazi all'interno e all'esterno dello stadio. In tutto saranno impegnati circa cento uomini delle forze dell'ordine per garantire la sicurezza.