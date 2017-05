Totti, ultima con Roma ma passione resta

ROMA, 25 MAG - "Roma-Genoa, domenica 28 maggio 2017, l'ultima volta in cui potrò indossare la maglia della Roma. Sento solo che il mio amore per il calcio non passa: è una passione, la mia passione. È talmente profonda che non posso pensare di smettere di alimentarla. Mai. Da lunedì sono pronto a ripartire. Sono pronto per una nuova sfida". Così Francesco Totti in un messaggio sul suo profilo Facebook.