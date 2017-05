Zeman, Di Francesco? spero aiuti la Roma

CHIETI, 25 MAG - "Di Francesco scelta giusta per la Roma? Se dovesse andare si vedrà dopo. Di Francesco ha fatto molto bene a Sassuolo e andando a Roma, sicuramente in una piazza diversa, che però conosce bene per esserci stato sia da giocatore che da dirigente, mi auguro che se dovesse andare sulla panchina giallorossa, possa far bene e aiutare la Roma a migliorarsi ancora". Lo ha detto il tecnico del Pescara, ed ex allenatore della Roma Zdenek Zeman a margine di un incontro con gli studenti della Facoltà di "Scienze delle attività motorie e sportive" dell'Università G. D'Annunzio di Chieti, in occasione di un seminario dal titolo "I giovani per la legalità nello sport". Il trainer Adriatico non si è invece sbilanciato sulla finale di Cardiff tra Juventus e Real Madrid: "Sono novanta minuti tutti da giocare fra due ottime squadre e credo che non ci sia una favorita per la vittoria".