Assemblea Serie A ricorda Farina

MILANO, 25 MAG - Si è aperta con un minuto di silenzio per la scomparsa dell'ex arbitro Stefano Farina l'assemblea della Lega Serie A. Prima di dare il via ai lavori della sua prima assemblea da commissario, il presidente della Federcalcio, Carlo Tavecchio, ha infatti invitato i dirigenti dei club a un momento di raccoglimento per ricordare il designatore degli arbitri di Serie B, morto martedì a 54 anni.