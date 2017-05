Atalanta: Hateboer, Europa importante

ROMA, 24 MAG - "L'Europa è stato un traguardo importante per l'Atalanta, per Bergamo e anche per me. Ma il posto è di Conti, uno dei nostri giocatori più importanti, che è spesso decisivo". Hans Hateboer rispetta il ruolo di riserva e parla delle sue prospettive future. "Per ora - spiega l'esterno destro olandese, prelevato nel mercato invernale - mi accontento di aver disputato tre partite da titolare: contro la Roma e la Juventus, io e Andrea abbiamo giocato insieme, prima con lui a sinistra e poi con me più avanzato a destra. Sono soddisfatto perché sto migliorando e da quando sono arrivato, la squadra ha perso una sola partita (a Milano con l'Inter, ndr)". Gli obiettivi del 23enne, 6 presenze totali e partito dal 1' anche con il Pescara, sono legati al prossimo mercato. "Punto a giocare di più e mi fa piacere tornare in Europa League, dove ho già disputato 8 partite, ma se sarò titolare o no dipenderà da chi resta e da chi va via - chiude Hateboer - Intanto, godiamoci il momento e proviamo ad arrivare quarti".