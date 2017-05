Toro: show Cairo chiude festa Filadelfia

ROMA, 24 MAG - Uno show del presidente del Torino Urbano Cairo ha chiuso la prima giornata di festa per l'inaugurazione del nuovo stadio Filadelfia. Raccogliendo il grido d'allarme del presidente della Fondazione, Cesare Salvadori, sui pochi seggiolini acquistati dai tifosi per contribuire alla ricostruzione del tempio granata ("solo il 30%"), Cairo ha dato il buon esempio promettendo di comprarne 500. Quindi, ha coinvolto l'allenatore Mihajlovic, lo sponsor Beretta, il dg Comi e tutta la squadra in una sorta di asta: il tecnico è partito con 10 ed ha poi rilanciato a 15; Beretta ha promesso di prenderne 100; Belotti si è lanciato fino a 20; Benassi, che prima di pronunciarsi si è rivolto al presidente con una battuta ("dipende dall'ingaggio che ci fa per la prossima stagione..."), alla fine ne ha presi 5, come Molinaro e De Silvestri; e anche Iturbe, prima di fissare l'offerta a 20 seggiolini, ha scherzato con Cairo ("solo se mi riscatti...)". Il costo di ogni seggiolino è di 1.000 euro.