Napoli: intervento ok per Maksimovic

NAPOLI, 24 MAG - Il difensore del Napoli Nikola Maksimovic è stato sottoposto oggi a intervento per la rimozione di una piccola placca che gli era stata applicata circa due anni fa in occasione di una frattura del quinto metatarso del piede sinistro. Ne dà notizia il Napoli che spiega come l'intervento sia perfettamente riuscito. Maksimovic, accompagnato a Roma per l'intervento dal responsabile dello staff medico del Napoli Alfonso De Nicola, riprenderà gli allenamenti dopo qualche giorno di riposo. Stagione finita, dunque, per lui che difficilmente potrà scendere in campo per l'ultima gara di campionato contro la Sampdoria.