Torino: Mondonico, 'Filadelfia' vale 10

TORINO, 24 MAG - "Il Filadelfia vale almeno 10 punti in più in classifica". Parola dell'ex tecnico granata Emiliano Mondonico intervenuto all'inaugurazione del ricostruito stadio del Torino. "L'importante è ricreare lo stesso ambiente, per questo sarà fondamentale l'apporto dei tifosi e della gente - ha proseguito il tecnico, alla guida del Torino nel '92 nella finale di Coppa Uefa persa contro l'Ajax -. Il Filadelfia è rinato e i tifosi del Toro sanno cosa voglia dire. Mi auguro che lo capiscano tutti". Uno stadio ma anche un simbolo, uno stile, ha fatto notare Mondonico: "L'ultimo a far allenamento al Filadelfia sono stato io - ha concluso -, per troppi anni è stato sepolto questo stadio, ma ora è tornato". "I nostri successi li abbiamo ottenuti anche grazie al Fila. Per questo deve rimanere lo stesso spirito di una volta". Per Paolo Pulici, indimenticato bomber, "i nostri successi li abbiamo ottenuti anche grazie al Fila. Noi abbiamo vinto uno scudetto allenandoci a porte aperte e si spaventavano in vista della partita".