Moglie fa modella, sospeso portiere Iran

TEHERAN, 24 MAG - Sta suscitando reazioni e polemiche in Iran la decisione della Commissione morale della Federcalcio iraniana di sospendere per tre mesi da qualunque attività sportiva il portiere Mohsen Forouzan, già capitano della nazionale di calcio e dell'Esteghlal , che oggi gioca con la maglia del Khouneh-be-Khounehed. La Commissione ha ritenuto di infliggere la sanzione a Forouzan a causa della "depravazione" della moglie, la modella Nasim Nahali, comparsa su Internet "senza osservare codici e moralità islamici" in quanto non indossava l'hijab, il velo islamico che copre la testa delle donne. Questo, secondo la Commissione, "danneggia l'immagine del calcio e della Federcalcio iraniana". Il portiere ha annunciato che farà appello contro la decisione e ha ringraziato i tifosi e i media che gli stanno fornendo sostegno.