Inter: Hull City non riscatta Ranocchia

MILANO, 24 MAG - Andrea Ranocchia non sarà riscattato dall'Hull City e tornerà all'Inter. Il club inglese, retrocesso in Championship, ha pubblicato i nomi dei giocatori che non saranno confermati e che faranno quindi ritorno alla squadra di appartenenza, tra questi c'è anche il difensore nerazzurro. Ranocchia, passato in prestito secco a gennaio all'Hull City, ha giocato sedici partite in Premier League realizzando due gol e due assist. Ora dovrà valutare il suo futuro insieme all'Inter, con cui è legato fino al 30 giugno 2019.