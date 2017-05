Spallett verso l'Inter, Salvini ironico

ROMA, 24 MAG - "Spalletti all'Inter? Da milanista sono contento, Spalletti non è un vincente". Lo ha detto il leader della Lega Nord Matteo Salvini parlando a Radio Cusano Campus. "Biglia e Keita dalla Lazio? Mi piacciono molto, sarei felice se il Milan li prendesse. Da milanista, però, non ho capito qual è il progetto della società. Non ho capito chi è il proprietario, non ho capito chi compriamo e chi cediamo. Se vendessero Donnarumma, ad esempio, talento che il buon Dio ci ha fatto scovare, vorrebbe dire - ha concluso Salvini - che ci stanno prendendo in giro".