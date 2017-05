Calcio: Danilo, 2 giornate di squalifica

ROMA, 23 MAG - Due giornate di squalifica sono state inflitte al giocatore dell'Udinese Danilo dal giudice sportivo della serie A. Il brasiliano era stato espulso nel corso di Udinese-Samp ''per avere spinto con veemenza un calciatore avversario (Muriel, ndr), afferrandogli con entrambe le mani il collo, a seguito dell'eccessiva esultanza di quest'ultimo''. Il giudice della serie A ha poi fermato per un turno 15 giocatori. Squalifica e 2000 euro di ammenda per Keita Balde Diao (Lazio), espulso per doppia ammonizione ''per comportamento non regolamentare in campo e per avere simulato''. Tra i giocatori espulsi, un turno di stop a Rodrigo De Paul (Udinese), Senad Lulic (Lazio), Luis Fernando Muriel (Sampdoria). Tra i non espulsi, squalificati per una giornata: Dani Alves (Juventus), Marcel Buchel (Empoli),Lucas Castro (Chievo), Omar El Kaddouri (Empoli), Wesley Hoedt (Lazio), Mauricio Isla (Cagliari), Adem Ljaijc (Torino), Ivan Radovanovic (Chievo), Bruno Alves (Cagliari), Jacopo Sala (Sampdoria) e Marco Sau (Cagliari).