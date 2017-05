Mondiali U20: Venezuela,portiere a segno

ROMA, 23 MAG - Era stata la sorpresa della prima giornata quando aveva battuto la Germania, ma adesso il Venezuela si conferma nazionale da tenere d'occhio al Mondiale Under 20, dopo i 7 gol con cui ha travolto i volenterosi ragazzi di Vanuatu, rappresentanti dell'Oceania. Migliore in campo è stato l'attaccante Cordova, autore di una doppietta, ma sono andati a segno anche Velasquez, Penaranda (Udinese, ma ora in prestito al Malaga), Hurtado, Sosa e il portiere Wuilker Farinez, che ha trasformato un rigore concesso per un fallo di mano. Un altro portiere è stato protagonista, stavolta in negativo: si tratta dello statunitense Jonathan Klinsmann, figlio di Jurgen, campione del mondo con la Germania, che con un'uscita completamente fuori tempo ha permesso all'Ecuador di andare in vantaggio per 3-2 nel match con gli Usa conclusosi poi sul 3-3 grazie a una rete di Luca De La Torre nei minuti di recupero. Brutta figura dell'Inghilterra, che contro la Guinea non è riuscita ad andare al di là del pareggio: è finita 1-1.