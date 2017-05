Mourinho, Manchester lotterà unita

ROMA, 23 MAG - "Siamo tutti molto tristi per i tragici eventi della scorsa notte. Non possiamo smettere di pensare e di sentirci vicini alle vittime e ai loro familiari". Annullata la conferenza stampa alla vigilia della finale di Europa League per l'attentato che ha colpito Manchester, José Mourinho ha affidato al sito dello United alcune dichiarazioni per raccontare lo stato d'animo della sua squadra. "Adesso abbiamo un lavoro da fare - aggiunge il tecnico portoghese riferendosi alla sfida con l'Ajax - e voleremo in Svezia per fare quel lavoro. È un peccato non poterci andare con la felicità che proviamo sempre prima di un grande match. Sono sicuro che la gente di Manchester lotterà unita come una sola persona".