Tielemans firma per il Monaco

ROMA, 23 MAG - Youri Tielemans, ventenne centrocampista belga seguito a lungo da Juventus e Roma, passerà al Monaco, club neocampione di Francia con cui già domani sosterrà le visite mediche. Lo ha annunciato il dg dell'Anderlecht, attuale squadra del giocatore, Herman Van Holsbeeck, non specificando la cifra per la quale è stato concluso questo affare. Secondo i media del Belgio si tratterebbe di 25 milioni di euro, che il Monaco recupererebbe cedendo Bernardo Silva al Manchester United (la trattativa sarebbe in dirittura d'arrivo) o Tiémoué Bakayoko al Chelsea. Interesse dei club italiani a parte (in passato anche il Milan aveva chiesto informazioni su di lui), Tielemans negli ultimi giorni sembrava vicino all'Atletico Madrid, dove avrebbe dovuto prendere il posto del portoghese ex Juve Tiago, che si ritira a fine stagione. Invece la soluzione a sorpresa del Monaco, dove troverà un tecnico, Leonardo Jardim, che lo stima molto