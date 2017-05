Mondiale U20, Italia a esame Sudafrica

ROMA, 23 MAG - "Domani vorrei vedere in campo i ragazzi del secondo tempo contro l'Uruguay: stessa determinazione e voglia di osare, senza timori": Alberico Evani si prepara così al match della sua Italia impegnata nel mondiale Under 20 e attesa domani a Suwon (ore 17, le 10 italiane) alla sfida con il Sudafrica. Gli azzurrini, al secondo incontro del Mondiale di categoria in corso in Corea del Sud, dopo aver perso 1-0 la partita d'esordio contro l'Uruguay si giocheranno le chance di qualificazione contro la squadra africana reduce dalla sconfitta del primo incontro con il Giappone (2-1). Il Sudafrica è "una squadra ben strutturata fisicamente - avverte il tecnico Evani - non così sprovveduta sotto il profilo tattico, con elementi rapidi e veloci in avanti. Bisogna stare attenti a non perdere la concentrazione per non subire qualche ripartenza che potrebbe crearci dei problemi". L'Italia chiuderà i suoi impegni nel girone D affrontando il 27 maggio alle 20 (locali, 13 italiane) a Cheonan il Giappone.