Valverde allenerà il Barcellona

ROMA, 23 MAG - Ernesto Valverde sarà annunciato lunedì prossimo come nuovo allenatore del Barcellona, con cui firmerà un contratto biennale con opzione su una terza stagione. Lo scrive il quotidiano 'Mundo Deportivo'. Da calciatore Valverde ha giocato per due stagioni nel Barcellona, dal 1988 al 1990, e continuerà quindi la tradizione secondo cui ad allenare il Barca vanno ex giocatori del club. Con l'Athletic Bilbao, sua attuale squadra, Valverde ha vinto una Supercoppa di Spagna (2015) e ha giocato e perso una finale di Coppa del Re (ancora 2015). In entrambe le occasioni rivale della formazione basca è stato il Barcellona.