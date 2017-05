Uefa, nessun allarme per finale E.League

ROMA, 23 MAG - "Non c'è al momento nessuna informazione specifica sulla possibilità che la finale di Europa League fra Manchester United e Ajax, domani a Stoccolma, sia obiettivo di attacchi". Lo fa sapere l'Uefa con un comunicato sul proprio sito in seguito all'attentato di ieri sera a Manchester. Azione per la quale la Federcalcio europea esprime anche la sua vicinanza alle persone coinvolte. Lo scorso 7 aprile, viene poi ricordato, la capitale svedese è stata a sua volta teatro di un'azione terroristica (un camion lanciato sulla folla provocò la morte di quattro persone), ma già nei mesi precedenti era stata avviata una stretta collaborazione con le Autorità locali focalizzata proprio sulla sicurezza. L'Uefa conclude con l'appello ai tifosi a presentarsi allo stadio con maggior anticipo rispetto a quanto preventivato, in modo da favorire i controlli prima degli ingressi, che saranno evidentemente rafforzati.