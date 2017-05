Roma rilancia marketing, arriva Danovaro

ROMA, 23 MAG - La Roma si affida a un manager italiano per rilanciare sul settore commerciale. Dopo il tedesco Winterling, l'americano Barror e il francese Colette, il club giallorosso ha deciso di puntare sul 42enne Luca Danovaro, attualmente direttore marketing e comunicazione Moleskine, che ha firmato un contratto pluriennale con il club e sarà operativo dal 1 luglio. Tra le passate esperienze di Danovaro spiccano quelle all'interno di brand globali come Nike (ha gestito il settore calcio in Europa) e Samsung (progetti sportivi e sponsorizzazioni in Italia, oltre a quelli olimpici con il Coni) in cui ha acquisito esperienza internazionale nell'elaborazione e esecuzione di strategie di marketing. Danovaro, milanese ma con origini genovesi e marchigiane (è nato a Fano), è sposato e padre di due figli. Laureato in Scienze politiche, parla quattro lingue (inglese, francese, tedesco e spagnolo) e a Trigoria avrà il compito di sviluppare il marchio della Roma accrescendone visibilità e valore di mercato.