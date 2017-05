Suso, la stagione del Milan è positiva

MILANO, 22 MAG - "Il giudizio sulla stagione del Milan? Positivo. Abbiamo vinto la Supercoppa, siamo andati in Europa e siamo felici. Ma l'anno prossimo dobbiamo fare meglio, così come posso crescere dal punto di vista personale". Così Suso, a margine del 22esimo Premio Gentleman. "Montella è l'allenatore giusto - aggiunge lo spagnolo -. Ha unito il gruppo ed è la prima volta che succede da quando sono arrivato qui. È questo il suo grande merito. Poi ha dato tranquillità e serenità all'ambiente". Sul futuro invece Suso preferisce non sbilanciarsi: "Se prendiamo due o tre giocatori forti diventiamo competitivi. Il rinnovo di contratto? Ci vedremo in estate e decideremo. La nuova proprietà sa dove trovarmi".